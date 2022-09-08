İzmir genel haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken sahne kaldırılıyor - Son Dakika
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İzmir genel haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken sahne kaldırılıyor

08.09.2022 10:07

İzmir haberine göre İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken sahne kaldırılıyorİZMİR İzmir'de 9 Eylül'de kurtuluşun 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak Tarkan konseri için hazırlanan ve dün gece saatlerinde çöken sahnenin çelik platformu kaldırılıyor.

İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken sahne kaldırılıyor

İZMİR İzmir'de 9 Eylül'de kurtuluşun 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak Tarkan konseri için hazırlanan ve dün gece saatlerinde çöken sahnenin çelik platformu kaldırılıyor.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaldırma çalışmaları başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda dün gece saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken çelik platformun sökümüne de başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.

Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Tarkan, Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir genel haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken sahne kaldırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir genel haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken sahne kaldırılıyor - Son Dakika
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