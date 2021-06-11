İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 35 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 35 sığınmacı kurtarıldı. Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 12 kişi kurtarıldı. Başka bir ihbarı daha değerlendiren ekipler lastik bottaki 23 kişiyi daha karaya çıkardı. Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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