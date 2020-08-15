İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in sözlerine AK Parti'den tepki - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Demokrasi bazılarına bol geliyor" açıklamasına tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı açıklamada, Soyer'in belediye meclis toplantısında "Sizi nasıl susturacağız '" ifadesini kullandığını, bu zihniyetin demokratik bir bakış açısına sahip olamayacağını bildirdi.

Sürekli, "Muhalefetken muhalefete tahammül edememek hali bu. Demokrasinin bol geldiğini öne sürüp, konuşmasını sadece dakikalarla aşan meclis üyemize bu muameleyi gösteren Soyer'in demokratlığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bunun, tam anlamıyla 'demokrat geçinmek' olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise meclis toplantısında Soyer'in "AK Parti grubunu dışarı atmaya yönelik" konuşmalar yaptığını savunarak bunun üzerine oturumu terk ettiklerini aktardı.

"Meclisi değil, meclisi yönetemeyen Soyer'i protesto etmek amacıyla salondan ayrıldıklarını" ifade eden Hızal, şunları kaydetti:

"Biz çıktıktan sonra duyduk ki arkamızdan, 'Demokrasi bazılarına bol geliyor' ifadesini kullanmış. Tunç Soyer'in hiç kimseye demokrasi ölçüsü biçecek biri kişi olmadığını söyleyebiliriz. Demokrasinin bol geldiğini söyleyen Tunç Soyer, acaba bizi nasıl cezalandırmayı düşünüyor ' Kentin sorunlarını konuşan meclis üyelerini susturamayacak."

Dün yapılan meclis toplantısında dilek ve temenniler bölümünde Soyer ile konuşma sürelerine uymadığını belirttiği AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma yaşanmış Soyer'in "Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz. Şimdi sizi çıkaracağım" sözleri üzerine AK Parti grubu meclis salonunu terk etmişti.