İzmir Büyükşehir maske üretmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir maske üretmeye başladı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir maske üretmeye başladı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle maske üretimine başladı.

İzmir Büyükşehir maske üretmeye başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle maske üretimine başladı. Büyükşehir'e bağlı 'Meslek Fabrikası', dikiş eğitmenleriyle günde ortalama 2 bin maske üretmeyi hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı tüm birimlerini harekete geçirdi. Büyükşehir bünyesindeki 'Meslek Fabrikası'nın dikiş eğitmenleri de tıbbi maske üretimine başladı. Altı eğitmen ile günde ortalama 2 bin maske dikilmesi hedefleniyor. Hijyen koşulları dikkate alınarak üretilen maskeler, Türkiye'nin tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi başta olmak üzere aile sağlık merkezleri ve hastanelere verilecek.

El dezenfektanı da üretiliyor

'Meslek Fabrikası'ndaki Fabrikasyon Laboratuvarı (FabLab) ise el dezenfektanı için devreye girdi. Deneme üretimiyle elde edilen el dezenfektanı ilk etapta 'Meslek Fabrikası' çalışanlarına dağıtıldı. Yeni üretimler ise 'Meslek Fabrikası' bünyesindeki kurs merkezlerinin girişlerine konulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, 'Meslek Fabrikası'nın pasta ve aşçılık eğitmenlerinin de pasta, börek ve sarma gibi gıda ürünleri üretip, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinin sağlık çalışanları başta olmak üzere sahada çalışanlara ulaştıracaklarını söyledi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:52 Kaynak: İHA

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