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İZMİR Ceylan Ertem, Foça'da sahne aldı

1 saat önce

Ceylan Ertem, Foça'da sahne aldıİzmir'in Foça ilçesinde sahne alan şarkıcı Ceylan Ertem, sevilen şarkılarıyla hayranlarını eğlendirdi.

Ceylan Ertem, Foça'da sahne aldı

İzmir'in Foça ilçesinde sahne alan şarkıcı Ceylan Ertem, sevilen şarkılarıyla hayranlarını eğlendirdi.

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, Foça itfaiye önündeki Yeni Park Alanı'nda konser verdi. 'İnadına' şarkısıyla konserine başlayan Ceylan Ertem, 1 buçuk saat süren konserde Mabel Matiz'den 'Kör Heves', Kenan Doğulu'dan 'Bugünüm Sensiz Geçti', Kayahan'dan 'Odalarda Işıksızım', Sezen Aksu'dan 'Namus', Yıldız Tilbe'den 'El Adamı' parçalarının yanı sıra 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun', 'Esmer', 'Kovdum', 'Ütopyalar Güzeldir' gibi albüm şarkılarını da seslendirdi. Ceylan Ertem, bir ara Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ü sahneye davet etti. Kısa bir konuşma yapan Gürbüz'ün, "Her günü ayrı güzel olan Foça, bugün sizlerle bir başka güzel oldu. Bu ilk festivalimiz, ilk buluşmamız. İnşallah ormanların yanmadığı, kadınların şiddete uğramadığı, birbirimizi aşkla sevdiğimiz, her şeyin çok çok güzel olduğu, hak, hukuk ve adaletin işlediği çok güzel günlerimiz olsun" sözleri alkış aldı. Ceylan Ertem konserin son bölümünde Neşet Ertaş'ın 'Gel Sevelim' türküsünü, Aşık Mahzuni Şerif türküleri 'Yuh Yuh' ve 'Zalım' ile programını alkışlar arasında tamamladı. Yaklaşık 4 bin kişi, Ertem'in performansıyla eğlenip keyifli bir gece yaşadı.

Ceylan Ertem, Kenan Doğulu, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:08 Kaynak: DHA
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