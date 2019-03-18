Son Dakika Haberleri: İzmir Çocuk Parkındaki Dehşette Ölen Enişte ve Baldızın Yakınları Şaşkın

İzmir Çocuk Parkındaki Dehşette Ölen Enişte ve Baldızın Yakınları Şaşkın

1 saat önce

Çocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkın (2)AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTIİZMİR'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, iki çocuk babası Mehmet Güneş'in (40) 4 çocuk annesi baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından kendi yaşamına son verdiği olayla...

İzmir Çocuk Parkındaki Dehşette Ölen Enişte ve Baldızın Yakınları Şaşkın, System.String[]
Çocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkın (2)

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

İZMİR'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, iki çocuk babası Mehmet Güneş'in (40) 4 çocuk annesi baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından kendi yaşamına son verdiği olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yıldız'ın çocuklarını evinin önündeki parka götürdüğü, olayın da onların gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. Ayrıca, polisin yaptığı çalışmada, Güneş'in otomobilinin bagajında, cinayette kullandığı tabancanın yanı sıra 3 tane daha tabancanın bulunduğu belirtildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI PARKTA EYLEM

Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyesi yaklaşık 30 kadın, olayın meydana geldiği çocuk parkında bir araya gelip, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Zeynep Reyşen, kadın cinayetlerinin son 7 yılda yüzde 1400 arttığını belirterek, Bizler çok üzgünüz ve kızgınız. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için, başta siyasal iktidar olmak üzere ilgili tüm kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Cezaların artırılması, iyi hal indirimlerinin uygulanmaması, kadına yönelik ayrımcı ve ötekileştirici politikalara son verilmesi gerekiyor dedi.

Fatma Yıldız'ın evine giderek, ailesine taziyede bulunan kadınlar, olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:56 Kaynak: DHA

Bornova, Fatma Yıldız, Güncel
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