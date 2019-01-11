Son Dakika Haberleri: İzmir'de 1 Ton Skunk Ele Geçirilen Operasyonda Gözaltı Sayısı 17'ye Çıktı

İzmir'de 1 Ton Skunk Ele Geçirilen Operasyonda Gözaltı Sayısı 17'ye Çıktı

1 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalandığı, 1 ton skunk esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

İzmir'de 1 Ton Skunk Ele Geçirilen Operasyonda Gözaltı Sayısı 17'ye Çıktı, System.String[]
İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalandığı, 1 ton skunk esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde Aliağa'daki bir tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 1 ton skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ilk etapta Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkıp, soruşturmayı genişleten ekipler, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon daha gerçekleştirdi. Gözaltı sayısı 17'ye yükselirken, şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

Aliağa, İzmir, Güncel
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