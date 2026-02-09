İzmir'de 104 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de 104 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

09.02.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen operasyonda 104 bin sentetik ecza ve 500 plastik ilaç kutusu ele geçirildi.

(İZMİR) – İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 104 bin 40 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, Konak ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 104 bin 40 adet sentetik ecza ile söz konusu maddelerin satışa sunulması amacıyla kullanılan 500 adet plastik ilaç kutusu ele geçirildi.

Ele geçirilen sentetik ecza maddelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Plastik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 104 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

19:06
Kante oynuyor mu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11’leri belli oldu
Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 19:28:14. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 104 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.