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İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

30.08.2021 10:03
İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi, System.String[]

İzmir genelinden bin 81 çocuk, İzmir Valiliği koordinesinde birçok kamu kurum kuruluşunun katkılarıyla ve hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'in sponsorluğuyla düzenlenen organizasyonla sünnet ettirildi.

İzmir genelinden bin 81 çocuk, İzmir Valiliği koordinesinde birçok kamu kurum kuruluşunun katkılarıyla ve hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'in sponsorluğuyla düzenlenen organizasyonla sünnet ettirildi.

İzmir Valiliği koordinesinde birçok kamu kurum kuruluşunun katkılarıyla ve hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'in sponsorluğuyla İzmir genelinden bin 81 çocuk sünnet ettirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını takiben, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dua ile devam eden şölende konuşan Vali Köşger, "Görev gereği çeşitli toplantılarda farklı kitlelere hitap ettim. Burada hitap ettiğim topluluk, buradaki rengarenk ortam bir başka güzel. Coşkulu, samimi, sevgi dolu, umut dolu, gelecek vadeden bir ortam. Burada bulunmaktan çok memnunum" dedi.

"Derin anlamlar ifade ediyor"

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sünneti olması yanında, milletimizin sünnete başka anlamlar da yüklediğini anlatan Vali Köşger, "Sünnet yiğitlerimizin hayatlarındaki en önemli aşamalardan biridir. Buradaki sünnet merasiminin, toplu sünnet şöleni havasında, büyük bir coşku ile yapılmış olması çok daha derin anlamlar ifade ediyor. İzmirliler bilir. İçinde bulunduğumuz bu fuar alanı, işgalci Yunan emperyalistlerin çekilirken yakıp yıkarak gittikleri mahalleler üzerine inşa edilmiş. Bugün bin 81 çocuğumuzu sünnet ettirerek yalnız bu fuar alanındaki mahalleleri yakan Yunanlılara karşı kazandığımız ve yarın kutlayacağımız 30 Ağustos Zaferi'ni değil aynı zamanda 1081 yılında İzmir'imizi Müslüman-Türk yurdu yapan Çaka Bey'i de anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah arkası gelsin"

Şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Köşger sözlerine şöyle devam etti: "Buraya gelen ailelere, çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aileleri; sağlıkla, sıhhatle, muhabbetle, sevgi ile daha güzel günlerini görsün. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Teşekkürün büyüğü ise hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'e olacak. Allah ömrünü ve malını bereketlendirsin. Nice hayırlar yapsın. İzmirlilere de örnek olsun, inşallah arkası gelsin." Konuşmasının ardından hayırsever iş adamı Demir'e günün anısına plaket takdim eden Vali Yavuz Selim Köşger, sünnet çocuklarına da çeşitli armağanlar verdi. Sünnet şöleni; halk oyunları, illizyon ve palyaço gösterilerini takiben sunulan müzik dinletisi ile sona erdi.

Kültürpark'ta düzenlenen sünnet şölenine; Vali Yavuz Selim Köşger, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Büyükşehir Belediye Vekili Suat Çağlayan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve eşi, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı SG Kıdemli Albay Serkan Tezel, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Bayraklı Kaymakam V. Fatih Yılmaz, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentur, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü ve eşi ile aileler katıldı. - İZMİR

İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

İzmir Valiliği, Faruk Demir, Kültürpark, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İzmir'de bin 81 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika


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