Son Dakika Haberleri: İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 156 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 156 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, 29'u Suriye, 10'u Filistin uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaabdullah Burnu açıklarında sürüklenen lastik bot olduğu ihbarını alan ekipler, 31'i Suriye, 9'u Kongo, 3'ü Orta Afrika, 1'i Gambiya ve 1'i Filistin uyruklu 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik bottaki 42 Afganistan uyruklu, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında ise Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Karaburun, Menderes, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aslan yavrusu gibi kedi! Tam 11 kilo
Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 05:43:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]