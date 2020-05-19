İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Son Dakika

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlama programına İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekilleri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske takarken, sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Yücel, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için önemine değindi.

Herkesin bayramını kutlayan Yücel, "Bugün bu topraklarda özgür ve eşit bireyler olarak yaşayabiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz. Bugün Atamız'ın huzurunda cumhuriyeti koruyacağımıza ve kollayacağımıza, onun değerlerine bağlı kalacağımıza ve bu ülkede huzur ve barış içerisinde yaşamamıza engel olmak isteyenlere izin vermeyeceğimize söz veriyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Buradan tüm gençlerimize söz veriyoruz. Onların mutlu ve huzurlu yaşayacakları bir memleket kurmak için son nefesimize kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Deniz, Soyer ve milletvekilleri Atatürk Anıtına kırmızı karanfiller bırakarak hatıra fotografı çektirdi.