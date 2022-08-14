İzmir'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Can ve Mal Kaybı Yok - Son Dakika
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İzmir'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Can ve Mal Kaybı Yok

14.08.2022 10:25
İzmir'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Can ve Mal Kaybı Yok

İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.

İzmir'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre; bugün İzmir'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremi, "İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında saat 06: 24'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" diye duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

CHP'li milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından İzmirlilere geçmiş olsun mesajları paylaştı. Mesajlar şöyle:

CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Geçmiş olsun canım İzmir. İzmir'imizde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun. Depremi kayıpsız atlatmak tek temennimiz.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat: Geçmiş olsun güzel İzmir. İzmir'imizde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Can ve mal kaybının olmaması tek temennimiz.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Geçmiş olsun İzmir. Sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem yine yürekleri ağzımıza getirdi. Etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Can ve Mal Kaybı Yok - Son Dakika

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