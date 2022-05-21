İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

21.05.2022 15:15
İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamdibi'nde iki kamyonette at eti bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda kamyonetlerin kasalarında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca idari para cezası kesildi. Ele geçirilen etler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince imha edildi.


İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çamdibi, Bornova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi - Son Dakika


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