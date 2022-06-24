Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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