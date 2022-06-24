İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

24.06.2022 18:40
İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 226 kişi, İzmir'den uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 226 kişi, İzmir'den uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmir Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen Afganistan uyruklu 226 kişi, jandarma eşliğinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçağın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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