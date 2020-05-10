İzmir'de araç dezenfeksiyon tüneli projesi - Son Dakika

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentin üç ayrı noktasına 'araç dezenfeksiyon tüneli' kurmak amacıyla proje hazırlayıp İzmir Kalkınma Ajansına (İZKA) başvurdu. Korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı hem taksilerin hem de minibüslerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi amaçlandı.



İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 'Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamında halk sağlığı açısından önemli bir adım attı. İzmir'deki ticari araçların korona virüs tehdidine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlayacak dezenfeksiyon tünelleri kurulması hedeflendi. Bu amaçla proje hazırlandı, İZKA'ya başvuruldu. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da proje ortağı olarak yer aldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, İçişleri Bakanlığının son genelgesinin yaptıkları girişimin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.



Olumlu haber bekleniyor



Anık, taksilerin haftada bir kez dezenfekte edilmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak şunları söyledi: "İZKA'ya sunduğumuz proje ile İzmir'in üç ayrı yerine 'araç dezenfeksiyon tüneli' kurmak istiyoruz. Hem taksilerin hem de minibüslerin iç ve dış dezenfeksiyonları bu noktalarda gerçekleştirilecek. Böylece İzmirlilere ve şoförlerimize daha güvenli yolculuk ortamı sağlamış olacağız. Korona virüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar ve İçişleri Bakanlığının son genelgesi göz önünde bulundurulduğunda projemizin kabul göreceğini ümit ediyoruz. İZKA'dan gelecek olumlu haberin hemen ardından kuruluma başlayıp dezenfeksiyon tünellerini en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz." - İZMİR