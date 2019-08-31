İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili, "Bu cihazı yerleştiren CHP'li mi bilmiyorum ama kendi içlerinden bir arkadaşlarının bunu yaptığını düşünüyorum. Başkalarının tevessül edeceğine inanmıyorum." dedi.

Polat, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Bornova Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Bayraklı Belediyesinin 150 günlük hizmet sürecini değerlendirdi.

Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı tespit edildiğine ilişkin açıklamasını hatırlatan Polat, "Özellikle son günlerde çiçek böcek konularıyla gündeme gelen Bayraklı Belediye Başkanının, parti içi çekişmeleri bir kenara bırakıp seçimlerde vaat ettiği projelere bir an önce başlamasını bekliyoruz. Kendi deyimiyle maydanozların yetişme vakti gelmiştir." dedi.

Polat, makam odası ve belediye binasında gerekli güvenlik önlemi alınmasına rağmen dinleme cihazı bulunmasına ilişkin tartışmalar bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben bu soruyu belediye başkanına yönelttim. İlk günlerde tarama yaptırdığını söyledi, o zaman böyle bir böceğe rastlanmamış. Göreve geldikten sonra dinleme cihazı yerleştirilmiş. Bu cihazı yerleştiren CHP'li mi bilmiyorum ama kendi içlerinden bir arkadaşlarının bunu yaptığını düşünüyorum. Başkalarının tevessül edeceğine inanmıyorum."

Bayraklı halkının 31 Mart'ta tercihini yaptığını ve AK Parti'ye muhalefet görevi verdiğini vurgulayan Polat, "Görevimizi layığıyla yerine getireceğiz ama bunu CHP'lilerin istemezükçü tavırlarıyla yapmayacağız. Bayraklı'nın kazanımları konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz ama zaman kaybı konusunda tahammül göstermeyeceğiz." dedi.

- Pazaryeri ve bütçe eleştirisi

Bayraklı'nın şehircilik açısından da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Polat, Özkanlar Pazaryeri sorununun yıllardır çözülemediğini aktardı.

Polat, AK Parti'nin Bayraklı yararına olan her konuda belediye yönetiminin yanında yer aldığını söyleyerek, vapur iskelesinin ulaşıma kazandırılması, engelli vatandaşlar için yol ve kaldırım düzenlemesi gibi yeni öneriler de sunduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın "40 milyon borç ödedim", "5 milyon tasarruf ettim" gibi açıklamaları olduğuna işaret eden Halil Polat, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu sözler, geçtiğimiz 10 yıl CHP'li yönetimin, Bayraklı Belediyesini ne kadar kötü yönettiğini, çok israf yaptığını kanıtlamaktadır. Bayraklı Belediyesinin gelir ve öz kaynaklarının düzgün kullanılmadığının en büyük belgesi de 2018 yılı kesin hesabıdır. Belediye meclisinde Bayraklı Belediyesinin borcunun açıklanmasını istediğimizde yuvarlak cevaplarla açıklamaktan kaçındıkları meclis tutanaklarında mevcuttur. Bir sonraki mecliste ise Bayraklı Belediyesinin 180 milyon lira borcunun olduğunu ve iştiraklerle birlikte 300 milyon lirayı bulduğunu 2018 yılı kesin hesabına göre biz açıkladık."