Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına ise ilk etapta 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bölgenin ağaçlandırma sahası olması nedeniyle Edremit'ten kalkan 2 uçak daha Bergama'ya yönlendirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında ve Dikili ilçesinde ise otluk alanda dumanlar yükseldi. İhbar üzerine Dikili İsmetpaşa Mahallesi 'ndeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bergama, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de Bergama ve Dikili'de yangın - Son Dakika

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