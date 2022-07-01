İzmir'de Bergama ve Dikili'de yangın - Son Dakika
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İzmir'de Bergama ve Dikili'de yangın

01.07.2022 18:42
İzmir'de Bergama ve Dikili'de yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda, Dikili ilçesinde ise ağaçlandırma sahasında yangın başladı.

İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda, Dikili ilçesinde ise ağaçlandırma sahasında yangın başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında ve Dikili ilçesinde ise otluk alanda dumanlar yükseldi. İhbar üzerine Dikili İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına ise ilk etapta 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bölgenin ağaçlandırma sahası olması nedeniyle Edremit'ten kalkan 2 uçak daha Bergama'ya yönlendirildi.

Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bergama, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Bergama ve Dikili'de yangın - Son Dakika

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