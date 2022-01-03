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Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

03.01.2022 06:54

İzmir'in Bayraklı ilçesinde terk edilen otomobilde bir kişi öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde terk edilen otomobilde bir kişi öldürülmüş halde bulundu.

Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta 2 kişinin otomobili bırakarak kaçtığını görenler durumu ihbar etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle kapatılmış ve tabancayla vurulmuş erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan incelemede pompalı tüfek bulan ekipler, ölen kişinin 20 yaşındaki İbrahim Kırık olduğunu belirledi.

Kırık'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

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Alpagut, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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