(DRONE) - Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu - Son Dakika
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(DRONE) - Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu

02.07.2022 16:07

Bostanlı sahilindeki yosun tabakasının drone ile çekimi İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştuİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarındaki bazı noktalar halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

Bostanlı sahilindeki yosun tabakasının drone ile çekimi İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarındaki bazı noktalar halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun (Ulva lactuca) özellikle Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak denizde su sirkülasyonunun azaldığını söyledi.

Deniz marulunun ilkbahar başlangıcında ya da sonbahar sonunda görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

"Yosunun bu dönemde görülmesi beklenmeyen değil ama nadir olan bir şey. Ancak İzmir'de son yılların en kurak dönemi yaşandı. Yağış olmayınca denizdeki su sirkülasyonu da azalıyor. İzmir Körfezi'nde yıl boyunca sürekli plankton patlaması vardı. Körfezin rengi dönem dönem kırmızımtırak, beyazımtırak oldu. Bunun nedeni bazı derelerden atık suların arıtılmadan denize gitmesi, kaçak yapmasıdır."

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Kaynak: AA

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