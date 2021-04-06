Son dakika haberleri | İZMİR'DE BYLOCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
06.04.2021 12:14
Son dakika habere göre İzmir'de, FETÖPDY'nin gizli haberleşme probramı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün yönetim kademesindeki kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, FETÖPDY'nin gizli haberleşme probramı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün yönetim kademesindeki kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖPDY terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu sabah yapılan baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER Davut CANİZMİR,(DHA)
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