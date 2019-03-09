İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı
1 saat önce
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı ilçesinde partisinin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, güvenlik güçlerinin en kısa sürede olayı aydınlatacağını ve saldırganların yakalanacağına inandıklarını belirtti.
CHP İzmir
İl Başkanı Deniz Yücel
, Bayraklı
ilçesinde partisinin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, güvenlik güçlerinin en kısa sürede olayı aydınlatacağını ve saldırganların yakalanacağına inandıklarını belirtti.
Yücel, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı haberini aldığını ve çalışmayı yarıda kesip olay yerine geldiğini belirtti.
Dün gece de CHP Gençlik Kolları üyelerinin bir grup tarafından sopalı, silahlı saldırıya uğradığını ve grubun başında bir AK Parti
Meclis üyesinin bulunduğunu iddia eden Yücel, şunları kaydetti:
"Bu olay da emniyete yansımış bir olaydır. Polis
her iki olayla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor. Bu yolda, İzmirli vatandaşlarımızın yanımızda ve destekçimiz olduğunu görüp de rahatsız olanlar varsa bilsinler ki ne tehditten, ne alçakça saldırılardan, ne de kurşunlardan korkup geri adım atmayız. Saldırıyı şiddetle kınıyor, güvenlik güçlerimizin en kısa sürede olayı aydınlatacağına ve saldırganları yakalayacağına inanıyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:48 Kaynak: AA
CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var
İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
"Gel Seninle Bir Konuşalım" Çağrısını Reddedince Silahlı Saldırıya Uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok