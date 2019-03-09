Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı

İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı

1 saat önce

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı ilçesinde partisinin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, güvenlik güçlerinin en kısa sürede olayı aydınlatacağını ve saldırganların yakalanacağına inandıklarını belirtti.

İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı, System.String[]
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı ilçesinde partisinin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, güvenlik güçlerinin en kısa sürede olayı aydınlatacağını ve saldırganların yakalanacağına inandıklarını belirtti.

Yücel, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı haberini aldığını ve çalışmayı yarıda kesip olay yerine geldiğini belirtti.

Dün gece de CHP Gençlik Kolları üyelerinin bir grup tarafından sopalı, silahlı saldırıya uğradığını ve grubun başında bir AK Parti Meclis üyesinin bulunduğunu iddia eden Yücel, şunları kaydetti:

"Bu olay da emniyete yansımış bir olaydır. Polis her iki olayla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor. Bu yolda, İzmirli vatandaşlarımızın yanımızda ve destekçimiz olduğunu görüp de rahatsız olanlar varsa bilsinler ki ne tehditten, ne alçakça saldırılardan, ne de kurşunlardan korkup geri adım atmayız. Saldırıyı şiddetle kınıyor, güvenlik güçlerimizin en kısa sürede olayı aydınlatacağına ve saldırganları yakalayacağına inanıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

"Gel Seninle Bir Konuşalım" Çağrısını Reddedince Silahlı Saldırıya Uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 22:14:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP'nin Seçim Bürosuna Düzenlenen Silahlı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]