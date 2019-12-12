İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

20 dakika önce

İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu.

İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve deniz polisi, cesedi denizden çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 61 yaşındaki Solmaz Demirer'e ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada Demirer'in, vaktinin büyük bölümünü balıkçı barınağında geçirdiği ve teknelerde konakladığı, balıkçıların da kendisine "rambo, komando" lakaplarıyla hitap ettiği öğrenildi.

İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

Mavişehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:53 Kaynak: AA
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