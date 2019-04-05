İzmir'de Efsaneler Gecesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan efsane sanatçı, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostalji rüzgarları estirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Moğollar grubunun kurucu üyesi ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz bestecisi Cahit Berkay'ın solist olarak katıldığı konserde geçmişe müzikal bir yolculuk yapıldı. Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün, orkestrasyonu ise Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın'ın yaptığı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban'ın ise anlatımıyla renk kattığı konserde Cahit Berkay'ın eşsiz yorumu izleyenleri adeta büyüledi.

Böyle salon, böyle seyirci görmedim

Gecede müzikleri çalınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de beyaz perdeye yansıtıldı. Büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunmuş filmlerin müzikleri AASSM'nin muhteşem akustiğinde tekrar hayat bulurken, bin 130 kişilik Büyük Salon'da tek boş yer bırakmayan seyirciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı. Konserin yapıldığı salona hayran kaldığını söyleyen efsane sanatçı Cahit Berkay, "İzmir'e birçok kez geldim fakat böyle bir salon ve seyirci görmedim beni çok etkilendiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi. Şef Burak Tüzün ise çok eğlenceli ve neşeli bir konser gerçekleştirdikleri ni ve Yeşilçam'ın güzel müziklerinin İzmir'de, AASSM'de ayrı bir anlam kazandığını söyledi.