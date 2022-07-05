İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Buca ilçesinde 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat, 26 Kasım 2019'da Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde tartıştı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜKTEN SONRA POLİSİ ARAYIP SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yakup Polat, eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirdi, polisi arayan Yakup Polat ise eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekipler, Polat'ı gözaltına aldı. Sevgi Polat'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, Yakup Polat ise tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRLENDİ

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Polat, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada olayı hatırlamadığını söyledi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporla ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

KIZLARI DEHŞETİ ANLATTI

Yakup Polat'ın yargılanmasına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin canavarca hisle davranmadığını ve tasarlayarak cinayeti gerçekleştirmediğini savunarak indirim talebinde bulundu. Mağdur avukatları ise sanığın indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz verilen çiftin çocuklarından M.P., "Babam, annemi tasarlayıp canavarca hisle öldürdü. Bir anlık hisle olsaydı boğarak öldürüldü. Olayın sabahında normal bir şekilde kahvaltı yapmışlar. Engelli kardeşim okula gittikten sonra cinayeti işlemiş. Annem, babamın gömleğini ütülemek için ütüyü açmış. Açık olan ütüyü olaydan sonra eve giren polisler kapatmış. Babam, annemin arkasından baltayla saldırmış. Annemin kanları odanın diğer ucuna kadar gitmiş. Can havliyle camı açıp yardım istemiş ama sanık gelip camı kapatmış. Cinayetten sonra üzerini temizleyip kanlı kıyafetlerini değiştirip teslim olmuş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Son sözü sorulan sanık Polat ise pişman olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanık Polat'ı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, indirim de uygulamadı.