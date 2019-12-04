Son Dakika Haberleri: İzmir'de ev yangınında anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı
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İzmir'de ev yangınında anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti, durumu ağır olan baba tedavi altına alındı.

İzmir'de ev yangınında anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti, durumu ağır olan baba tedavi altına alındı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Evde 3 kişinin yaşadığı bilgisi üzerine ekipler içeri girerek Deniz Tuncer (60), eşi Nevin (55) ve oğulları Murat Cihan Tuncer'i (30) çıkardı.

Yapılan incelemede Nevin ve oğlu Murat Cihan Tuncer'in dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Deniz Tuncer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, yangının klimaya bağlı elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir, Foça, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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