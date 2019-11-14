Son Dakika Haberleri: İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi 1265 Sokak'ta bulunan bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple Tevfik Ö. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Tevfik Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tevfik Ö.'nün eşi A.Ö. ve oğlu K.Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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