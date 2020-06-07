İzmir'de evinin bahçesindeki yangında 81 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Yaşar Kemal Mahallesi'nde kalp hastası olduğu öğrenilen Hasan Özer , evinin bahçesindeki otları yakarak temizlemek istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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