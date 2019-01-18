İzmir'de, Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada 72 Şüpheli Hakkında Yakalama...
43 dakika önce
İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir
'de, FETÖ'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:29 Kaynak: AA
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