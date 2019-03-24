Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fırtına Etkili Oldu, Çatıları Uçurdu

İzmir'de Fırtına Etkili Oldu, Çatıları Uçurdu

1 saat önce

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sokak tabelaları devrildi.

İzmir'de Fırtına Etkili Oldu, Çatıları Uçurdu, System.String[]
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sokak tabelaları devrildi.

İzmir'de etkili olan fırtına Konak ilçesinde bir evin çatısının uçmasına neden oldu. Olay, saat 00.30 sıralarında Selçuk Mahallesinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Olayın yaşandığı anda sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Sokağın ortasında hava asılı bir şekilde kalan çatı, elektrik tellerine zarar verdi. Olayı gören mahalle sakinleri durumu AFAD, Gediz Elektrik ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Gediz Elektrik ekipleri, elektrik akımını kapatırken, AFAD ekipleri ise çatının bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinleri ise mahallede herhangi birine zarar gelmemesi için sokakta nöbet tuttu.

Mahalle sakinleri nöbette

Saat 00.30 sıralarında büyük bir gürültü ile uykudan kalktıklarını ifade eden 48 yaşındaki mahalle sakini Kadri Yüksel Babayiğit, "Gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Çatının uçtuğunu gördük. Aynı zamanda elektrikler bir anda kesildi. Elektriklerden ateş çıkmaya başladı. İtfaiye ile elektrik arızayı aradık. Bunların ikisi aynı anda geldiler. Elektrik arızadan gelenler bunun alınamadan bir müdahale yapamayacaklarını söylediler. Sağ olsunlar hemen elektriği kestiler. Komşularımızın da çok büyük tehlikesi var. Şuan bazıları uykuda, bilgisi olmayan komşularımız var. Bizde burada nöbet tutmak durumundayız. Yani mahallemizde kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. Bu olay çözülene kadar da mecburen beklemek zorundayız" diye konuştu.

Fırtına kent genelinde etkili oldu

Öte yandan, etkili olan şiddetli fırtına Bayraklı ilçesinde bir evin çatısının da uçmasına neden oldu. Çay Mahallesinde meydana gelen olayda çatının uçtuğu sırada sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Şehrin belli noktalarındaki sokak tabelalarının ise şiddetli fırtınaya dayanamayıp devrildiği görüldü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Konak, İtfaiye, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 09:36:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fırtına Etkili Oldu, Çatıları Uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]