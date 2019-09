İzmir'de Gaziler Günü törenlerle kutlandı

İzmir'in Torbalı, Aliağa ve Balçova ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılım yoğun oldu.



Torbalı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törene; Torbalı'da yaşayan gaziler başta olmak üzere Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları bir Güneydoğu gazisi yaparken, öğrenciler ise şiirleriyle töreni renklendirdi. Tören, şehitlik anıtına bırakılan güllerle sona erdi.



İlçedeki bir kafede gaziler, gazi ve şehit yakınları ile törene katılanlarla beraber kahvaltı yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tüm konuklarla tek tek ilgilendi. Kıbrıs gazilerinin isteği üzerine onları önümüzdeki yıl savaştıkları topraklara götürme sözü veren Başkan Uygur, "Bir karış vatan toprağını düşmana vermemek için savaşan, bu nedenle 19 Eylül 1921'de Gazilik unvanını alan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tarih boyunca Türk milleti ve Türk vatanı için mücadele eden kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve hayatlarını kaybeden gazilerimize rahmet diliyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Vatan savunması için gözlerini kırpmayan, ölüme meydan okuyan tüm gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanı verilişinin 98. yıl dönümü Aliağa'da da düzenlenen törenle kutlandı.



Tören, Cumhuriyet Meydanında kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve gazilerin Atatürk anıtına çelenklerini sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler tarafından 19 Eylül 1921 tarih ve 153 Sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik Rütbesi verilmesi ile ilgili meclis tutanaklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür mesajı ve orduya mesajı okundu.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, daire amirleri, askeri erkan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Balçova'da da kutlama programı vardı



Ulu Önder Atatürk'e Gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Balçova'da da bir dizi etkinlikle kutlandı. İlk olarak Balçova'daki gaziler ve aileleri onuruna bir yemek veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri ile birlikte konuklarıyla tek tek ilgilendi. Gaziler ile sohbet eden Başkan Çalkaya, "Sizler canınızın bir parçasını gözünüzü kırpmadan vatan savunması için feda ederken, elbette ki bir karşılık beklemediniz; ama bu ülkede nefes alan her yurttaşın sizlerin bu fedakarlığınızın farkında olması gerekiyor. Balçova Belediyesinin gazilere ve şehit yakınlarımıza olan fedakarlığı ve vefası bir gün ile sınırlı değildir. Balçova Belediyesi en küçük personelinden belediye meclis üyesine ve belediye başkanına yılın her günü 24 saat sizlerin emrindedir. Sizlerin her sıkıntısı bizlerin de sıkıntısıdır. O sıkıntıları çözmek için elimizdeki maddi ve manevi her imkanı sonuna kadar kullanmayı bu ülkenin bağımsızlığına borçlu olduğumuz sizler için kullanmaya hazırız" diye konuştu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydın da, Başkan Çalkaya'ya çiçek vererek gaziler için yaptığı çalışmalardan ötürü kutladı.



Balçova'daki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene gaziler ile birlikte Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Balçova Garnizon Komutanı P. Alb. Aydoğan Bilgiç, Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar, Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Törenlerin ardından, ebediyete ulaşmış gaziler için Balçova Belediyesi tarafından lokma döktürüldü. Daha sonra Balçova'daki protokolü üyeleri gazileri evlerinde ziyaret etti. - İZMİR