İzmir'de Göçmen Botu Faciası: 37 Kurtarıldı, 1 Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İzmir'de Göçmen Botu Faciası: 37 Kurtarıldı, 1 Cansız Bedene Ulaşıldı

10.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dikili açıklarında kötü hava şartları nedeniyle yarı batık botta 37 göçmen kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Dikili ilçesinde kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botunun olduğunun bildirilmesi üzerine arama-kurtarma çalışmaları yapıldığını duyurdu. TCSG-61 ve TCSG-907 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını, 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine; TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan bir lastik botun içerisinde 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen ile ilgili arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Olay yerine TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, 3-sayfa, Dikili, Göçmen, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de Göçmen Botu Faciası: 37 Kurtarıldı, 1 Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:10:41. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Göçmen Botu Faciası: 37 Kurtarıldı, 1 Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.