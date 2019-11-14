Son Dakika Haberleri: İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı tutuklandı
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İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı tutuklandı

7 saat önce

İzmir'de, güzellik merkezinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]

İzmir'de, güzellik merkezinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bornova'da bir güzellik merkezinde Mehmet Özkan'ı pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Bornova'daki bir güzellik merkezinde dün, Mehmet Özkan'ı pompalı tüfekle öldürüp olay yerinden kaçan H.Y, şehirlerarası yolcu otobüsünde Aliağa ilçesindeki jandarma kontrol noktasında yakalanmıştı.

Mehmet Özkan, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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