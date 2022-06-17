İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

17.06.2022 21:01
İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İzmir'de 2016'dan beri aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir'de 2016'dan beri aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suçların önlenmesi, suç faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde hakkında toplam 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. yakalandı.

"Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme satma", "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama", "mühürde sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2016'dan bu yana aranan C.S, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
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Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı
Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Banka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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