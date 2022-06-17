İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

"Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme satma", "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama", "mühürde sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2016'dan bu yana aranan C.S, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir 'de 2016'dan beri aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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