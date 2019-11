İzmir'de her sınıfa bir şehidin ismi verildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Alp Oğuz Anadolu Lisesinde 21 sınıf ile laboratuvar şehit asker, polis ve öğretmen isimleri verildi.



İzmir'de Aliağa Alp oğuz Anadolu lisesi 11. sınıf öğrencisi Şevval Aray ve arkadaşlarının talebi doğrultusunda sınıflara şehitlerin isimleri verilmesi kararlaştırıldı. Okul yönetimi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde direnişin sembol ismi şehit Astsubay Ömer Halis Demir, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Öğretmen Aybüke Yalçın ile Aliağalı ve İzmir çevresinden şehit askerler ve şehit polislerin isimleri sınıflara verilirken fizik laboratuarına ise Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi verildi.



11. sınıf öğrencisi Şevval Aray, vatan toprakları için canını feda eden, tüm varlıklarından vazgeçen asker ve öğretmenlerin adını yaşatmak için bir proje başlattıklarını söyledi. Anlamlı bir projenin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Aray, "Bu projeyi ilk önce öğretmenime söyledim ve müdür yardımcılarımızla bu projenin olabileceği hakkında konuştuk. Hep birlikte tüm okula söyledik ve kabul edildi. Bu sayede tüm sınıflarımıza birer şehit ismi verdik ve onların adına her gün yaşatmış olduk. Onların isimlerini unutturmadık" dedi.



Çalışmanın tamamen öğrencilerin düşüncesi olduğunu söyleyen Okul Müdürü Ali Gürlek ise "Değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bize 29 Ekim Cumhuriyet Bayram haftasında bir etkinlik yapmak istediler. O da her sınıfa bir şehit ismi verilmesiydi. Bizde bunu çok hoşgörü ile karşıladık ve çok hoşumuza gitti. Bu projenin kapsamında her sınıfa bir şehit ismi verdik. Bu şehitlerimiz özellikle Aliağa'dan olan isimler de daha sonra İzmir çevresinde aldık. Daha sonra da Aybüke öğretmenimizle Necmettin öğretmenimizin isimlerini sınıflara verdik. Bunun yanında tabii ki 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'i de unutmadık ve her sınıfta bir şehit ismi var" diye konuştu.



Okul öğretmenlerinden Zuhal Yoldaş da öğrencilerle birlikte sosyal sorumluluk anlamında bir proje geliştirmek istediklerini ve projenin konusun sevgi ve saygı olduğunu söyledi. - İZMİR