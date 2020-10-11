İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı - Son Dakika

İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı

11.10.2020 07:40

İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içki ele geçirildi İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, depoya giren iki şüpheliyi yakalarken, depo içerisinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek...

İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı

Piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, depoya giren iki şüpheliyi yakalarken, depo içerisinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içki ele geçirdi. Hırsızlık şüphelisi şahıslar ile birlikte depo müdürü olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski halı fabrikası olduğu öğrenilen ve şimdilerde depo olarak kullanılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Basmane Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal etti. Çevrede yapılan araştırmalarda bir deponun kapısını açık gören ekipler, içeri girerek yaptıkları arama sonucu 2 kişiyi yakaladı.

Binlerce litre şişelenmiş ve piyasaya sürülmek üzere sahte içki ele geçirildi

Depoda araştırma yapan ekipler, deponun üst katında çok sayıda sahte içki olduğunu tespit etti. Koliler içerisinde ve depoda dizilmiş halde yüzlerce şişe içerisinde piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içkiye ekipler tarafından el konulurken, adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri depo içerisinde incelemelerde bulunurken, hırsızlık şüphelilerinden Recep A., ve Abdullah E., ile depo müdürü olduğu değerlendirilen Süleyman Ö., gözaltına alındı.

Öte yandan, İzmir'de sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan 18 kişiden 6'sı yaşamını yitirmişti. Gece saatlerinde Nejdet Kanatlıer ve Nihat Karaoğlan'ın ölümü ile sayı 8'e yükseldi. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı

Hırsızlık, Konak, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hırsızların girdiği depo sahte içki imalathanesi çıktı - Son Dakika

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