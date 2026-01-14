İzmir'de İHD Başkanı Ali Aydın Cinayeti - Son Dakika
İzmir'de İHD Başkanı Ali Aydın Cinayeti

14.01.2026 13:27
Eski İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın, uyuşturucu etkisi altındaki bir kişi tarafından öldürüldü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Başkanı Ali Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli cinayeti itiraf ederken, uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ileri sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda meydana geldi. Bölgede hareketsiz yatan bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin emekli öğretmen ve serbest avukatlık yapan, aynı zamanda eski İHD İzmir Şube Başkanı olan 69 yaşındaki Ali Aydın'a ait olduğunu belirledi.

Katil zanlısı kısa sürede yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin 30 yaşındaki M.D.E. olduğu tespit edildi. Çiğli Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etti

Şüpheli M.D.E.'nin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi. Zanlının beyanında, cinayeti uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altındayken gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi.

Siyasi bağlantı saptanmadı

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığı, uyuşturucu etkisindeki bir şahıs tarafından gerçekleştirilen adli bir vaka olduğu kaydedildi. Ali Aydın'ın dağlık alanda yürüyüş yaparken madde bağımlısı şahıs tarafından kafasını taşla ezilerek öldürüldü ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

