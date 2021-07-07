Son dakika haberi... Jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı - Son Dakika

- Jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş. Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 29 Haziran - 06 Temmuz 2021 tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş. Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam 2 bin 122 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, yaklaşık 1.8 kilogram kubar esrar, 18 gram metamfetamin ile 3 gram bonzai, 13 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.