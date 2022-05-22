İzmir'de kadını darbeden kişiye taksici müdahale etti - Son Dakika
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İzmir'de kadını darbeden kişiye taksici müdahale etti

22.05.2022 12:59
İzmir'de kadını darbeden kişiye taksici müdahale etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesi ve bir taksicinin olaya müdahale ettiği anları güvenlik kamerası kaydetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesi ve bir taksicinin olaya müdahale ettiği anları güvenlik kamerası kaydetti.

Poligon Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kadın, yanındaki kişi tarafından saçından çekilerek darbedildi. Olay yeri yakınındaki taksi durağından çıkan bir taksici, saldırganı durdurmaya çalıştı.

Saldırgan ve taksici arasında başlayan kavgayı ise çevredekiler ayırdı. Saldırgan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.

Taksi durağının güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili polise herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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