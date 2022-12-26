İzmir'de kıskançlık cinayeti: Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı - Son Dakika
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İzmir'de kıskançlık cinayeti: Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı

26.12.2022 22:30
İzmir'de kıskançlık cinayeti: Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada kız arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurup bıçaklayarak öldüren şahıs kaçtı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada kız arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurup bıçaklayarak öldüren şahıs kaçtı.

Olay, akşam saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. ve kız arkadaşı Tuba Kul (22) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. C.G., tartışmada tabancayla Kul'u vurup hem de bıçakladı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kul'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kıskançlık cinayeti: Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı - Son Dakika

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