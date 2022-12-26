Olay, akşam saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. ve kız arkadaşı Tuba Kul (22) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. C.G., tartışmada tabancayla Kul'u vurup hem de bıçakladı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kul'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir'de kıskançlık cinayeti: Kız arkadaşını hem silahla vurdu, hem de bıçakladı

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de kıskançlık cinayeti: Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.