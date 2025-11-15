İzmir'de Konak İskelesi Yenileniyor ve Denize Yeni Araçlar Kazandırılıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, orta hasarlı tespit edilen Konak İskelesi'nin yenileneceğini, deniz ulaşım hizmetinin aksamaması için Konak İskelesi ile Konak Pier arasında alternatif bir geçici yanaşma oluşturulacağını belirtti. Diğer iskelelerde hasar tespitinin bulunmadığını belirten İnanç; Bostanlı, Karşıyaka ve Konak iskelelerinin yenilenmesi amacıyla imar çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı üçüncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın idaresinde gerçekleşti. Oturumda, İzmir'deki vapur iskelelerinin durumu gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Konak İskelesi'nin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafından dolgu alanında kaldığını, kullanım hakkının Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait olduğunu ifade etti.

İnanç, "Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun ilgili kararı doğrultusunda Konak İskelesi'nin zemin katında tanımlanan açık ve kapalı alanlar deniz ulaşımında kullanılmak üzere belediyemize tahsis edilmiştir. İskele giriş kısmında ve üst katta yer alan ticari alanlar ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ tarafından kiralanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan gözlemsel kontroller sonucunda Konak İskele binası 'orta hasarlı' olarak tespit edildi" dedi.

"Diğer iskelelerle ilgili iletilen herhangi bir hasar durumu söz konusu değil"

İskelenin tahliyesi durumunda belediye tarafından verilen deniz ulaşım hizmetinin aksamaması için gemilerin yanaşabilmesi amacıyla alternatif yanaşma yeri tespit çalışmalarına başlandığını açıklayan Altan İnanç, şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında Konak İskelesi ile Konak Pier arasında alternatif bir geçici yanaşma yeri tespit edildi. Geçici yanaşma yeri sit sınırları içerisinde olduğundan düzenlemeleri içeren rapor hazırlandı. Gerekli izinlerin alınması amacıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvuru aşamasında. İlgili diğer kurumlardan da gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışmalara başlanacak. Konak İskelesi dışındaki diğer iskelelerimiz ile ilgili tespiti yapılıp belediyemize iletilen herhangi bir hasar durumu söz konusu değil. Diğer iskeleler için hasar tespiti bulunmamakla birlikte Bostanlı, Karşıyaka ve Konak iskelelerinin yenilenmesi amacıyla imar çalışmaları devam ediyor. İlgili kurumlardan alınan görüşler ve izinler büyük oranda tamamlandı."

Deniz otobüsü geliyor

Mecliste Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek üç deniz otobüsünün İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisini içeren gündem maddesi de oy birliği ile geçti. CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, "2019 yılında yapılan Ulaşım Master Planı çerçevesinde deniz araçlarının kapasitelerinin farklılaşması yönünde yapılan planlama ile deniz taksi ve deniz dolmuşu projeleri geliştirildi. Araçlar 42 kişilik. Körfez ulaşımında ara saatlerde, yolcu sayısının uygun olduğu hatlarda halka hizmet vermesi planlanmakta. Bu çeşitlendirme ile personel ve yakıt tasarrufu hedefleniyor" dedi.

"Deniz Taksiler ile ilgili çalışmalar sürüyor"

İnanç, Körfez'de hizmet verecek Deniz Taksi'lere ilişkin de bilgi verdi. Düşük yolcu kapasiteli hızlı ulaşım sağlayabilecek araçlar olarak tasarlanan iki Deniz Taksi'nin yapımı için ihale aşamasının tamamlandığını aktaran İnanç, "İhaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Şirketi kazandı. Projenin finansmanını sağlayacak leasing çalışması devam ediyor" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi, İzmir'de yaşatılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önemli bir karar daha alındı. 24 Ocak 2025'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı saldırı sonucu henüz 14 yaşındayken hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, İzmir'de ölümsüzleştirildi. Kaykay sporunu çok sevdiği bilinen Minguzzi'nin adının Karşıyaka Bostanlı Sahilinde yer alan Kaykay Parkı'na verilmesine yönelik önerge oy birliği ile kabul edildi.

İzmirdeniz Projesi yurttaşların talebine göre şekillendi

İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla kent kıyılarını yeniden düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü İzmirdeniz Projesi, yurttaşların talepleri doğrultusunda revize edildi. Kıyının temel kullanımı gözetilerek insan-deniz ilişkisi düzenlendi. Kıyılarda sosyal aktiviteleri zenginleştirilerek İzmirlilerin kullanımına sunulacak çalışmaya ilişkin madde, oy birliği ile meclisten geçti. Karar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek.