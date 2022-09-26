İZMİR'DE KUMAR OPERASYONU - Son Dakika
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İZMİR'DE KUMAR OPERASYONU

26.09.2022 12:28

İZMİR'de, jandarma ekipleri tarafından ikiye ayrı işletme yapılan baskında, kumar oynattıkları belirlenen 2 kişi ile birlikte kumar oynayan 123 kişiyi gözaltına aldı.

İZMİR'de, jandarma ekipleri tarafından ikiye ayrı işletme yapılan baskında, kumar oynattıkları belirlenen 2 kişi ile birlikte kumar oynayan 123 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinin Gökdere ve Beşyol mahallelerinde kafeteryaları bulunan G.A. ve İ.A. adlı kişilerin işletmelerinde tombala oyunu ile kumar oynattığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Her iki operasyonda, kumar oynadığı gerekçesiyle toplam 123 kişi gözaltına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 223 bin 737 TL idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Kumar oynattıkları belirlenen G.A. ve İ.A. adlı şüpheliler hakkında ise kumar oynattıkları gerekçesiyle adli işlem uygulandı. G.A. ve İ.A.'nın işlemlerini sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE KUMAR OPERASYONU - Son Dakika

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