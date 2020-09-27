İzmir'de kumar oynayan 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza - Son Dakika

İzmir'de kumar oynayan 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza kesildi.

İzmir'de kumar oynayan 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahalelerindeki 2 dernek binası ile 3 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 119 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 145 bin 775 lira, Kovid-19 tedbirlerine uymamak suçundan da 397 bin 103 lira ceza verildi.

Daha önce mühürlenen 2 deponun mührünü bozduğu belirlenen 2 şüpheli ile kumar oynanmasına yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada kumar oynamada kullanılan 37 materyale el koydu.

İl Jandarma Komutanlığı, Kavaklıdere, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kumar oynayan 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza - Son Dakika

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