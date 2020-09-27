İzmir'de kumar oynayan 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahalelerindeki 2 dernek binası ile 3 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 119 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 145 bin 775 lira, Kovid-19 tedbirlerine uymamak suçundan da 397 bin 103 lira ceza verildi.

Daha önce mühürlenen 2 deponun mührünü bozduğu belirlenen 2 şüpheli ile kumar oynanmasına yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada kumar oynamada kullanılan 37 materyale el koydu.