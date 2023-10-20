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İzmir'de Kuran-ı Kerim'i Yırtan Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika

İzmir'de Kuran-ı Kerim'i Yırtan Kişiye Hapis Cezası

Son Güncelleme: 20.10.2023 12:57

İzmir'de Kuran-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren ve o anları sosyal medyada paylaşan M.A.D., 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılan sanığın davası devam ederken, diğer sanık B.C.Ç.'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle davası düştü.

İZMİR'de Kuran-ı Kerim'i yırtıp, ateşe vererek, o anları sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklardan M.A.D. (25) 10 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakıldı. Yargılama sürecinde hayatını kaybeden B.C.Ç.'nin (22) davası ise düştü.

Olay, 26 Eylül 2022'de meydana geldi. Bir evde içki içen kişi, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerde şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı. Şikayetler sonrası İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., görüntüyü çeken kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.C.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu.

'TEK SUÇUM VİDEO ÇEKMEK'

Alkolün etkisiyle olayın gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen şüpheliler, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede de aynı ifadeyi veren şüpheliler, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini belirtti. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra sanıklar tahliye edilirken, haklarında 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama süresinde B.C.Ç. hayatını kaybetti. Dosyanın tek sanığı M.A.D.'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sosyal medyada yayılan görüntülerde B.C.Ç.'nin Kuran-ı Kerim'i yırttığını, M.A.D.'nin ise o anları görüntülediğini belirtti. İddia makamı, M.A.D.'nin 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan M.A.D., "Tek yaptığım, rahmetli arkadaşımı videoya çekmekti. Sosyal medyadan paylaşacağını bilmiyordum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı. M.A.D, yayın yoluyla halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı. Hakim, cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak, sanığa verilen bu cezayı da 10 aya indirip, hükmün açıklanmasının geri bıraktı. B.C.Ç.'nin davası ise düştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kuran-ı Kerim'i Yırtan Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Kuran-ı Kerim'i Yırtan Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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