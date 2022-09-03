Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama - Son Dakika
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Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama

03.09.2022 00:45
Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama

İZMİR'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İZMİR'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos'ta akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak ile daha önceden eski öğretmenevinin kiralanması konusunda husumet oluştuğu ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine, sopalarla Çakmak'a saldıran şüpheliler, kaçtı. Olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Çakmak, polise şikayetçi oldu. İnceleme başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin H.B. ve T.G. olduğunu belirledi. Ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda 1 tutuklama - Son Dakika
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