İzmir'de meslek edinen gençler ürettikleri tereyağıyla marka oldu - Son Dakika
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İzmir'de meslek edinen gençler ürettikleri tereyağıyla marka oldu

29.04.2022 11:08
İzmir'de meslek edinen gençler ürettikleri tereyağıyla marka oldu

İzmir'in Tire ilçesindeki mesleki eğitim merkezinde öğrencilere meslek edindirmenin yanı sıra piyasaya kaliteli ürün sunma hedefiyle kurulan tesiste üretilen tereyağları, çeşitli satış noktalarından tüketiciye ulaştırılıyor.

İzmir'in Tire ilçesindeki mesleki eğitim merkezinde öğrencilere meslek edindirmenin yanı sıra piyasaya kaliteli ürün sunma hedefiyle kurulan tesiste üretilen tereyağları, çeşitli satış noktalarından tüketiciye ulaştırılıyor.

Ege'de süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen merkezlerinden Tire'de yetişmiş eleman ihtiyacını gidermeye odaklanan Tire Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilerin eğitim alırken üretime de katılmalarını sağlamak amacıyla proje hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen tereyağı üretim tesisi, "Mesem" markasıyla üretime başladı.

Projeyi hazırlayan Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Namık Çetin, AA muhabirine, haftalık 2 ton kapasiteli tesiste deneme üretimi kapsamında ilk etapta 800 kilogram tereyağı ürettiklerini, bunu rahatlıkla 1 tona çıkarabileceklerini söyledi.

Tesiste 2 öğretmen ve 4 öğrencinin üretime katkı sunduğunu aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Halkımızdan da ciddi ilgi gördük. Önümüzdeki 3 ay içinde 1-1,5 ton ürünle pazarda yerimizi alacağımızı düşünüyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle okullara bildirim yapıldı. Ciddi ilgi oldu. Öğretmenler ve memurlardan talepler var. Öğretmenevi ile ilçedeki mandıra ve bakkallarla ürünü halkımızla buluşturuyoruz. Burada 1,5-2 ton hedefine ulaşırsak aylık kar beklentimiz 35 bin lira civarında. Bu da öğrencilerimizin asgari ücret tutarında gelir elde edebileceğini gösteriyor."

Projenin tereyağı üretimiyle kalmayacağını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile peynir üretimi için bir atölye kurmak üzere çalıştıklarını aktaran Çetin, "Taze peynir çeşitlerini üretmeyi planlıyoruz, halkımıza mesleki yeterlilik kursları vermeyi planlıyoruz. Peynir, tereyağı ve dondurma üretimi gibi alanlarda eğitim vermeyi düşünüyoruz." dedi.

"Kazandığımız parayla da işletmemizi geliştirmeye çalışıyoruz"

Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Yıldırım da Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik eğitime çok önem verdiğini, özellikle salgın döneminde okulların büyük özveriyle çalışarak yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sunduklarını ifade etti.

Bazı okulların maske ve dezenfektan ürettiğini hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de buradan yola çıkarak 'Nasıl üretim yapabiliriz?' diye düşündük. Bu bölge önemli miktarda süt üretim merkezi olduğu için süt ürünleri üzerinden yola çıkarak tereyağı üretimi konusunda karar kıldık. Bakanlık projemize gerekli mali desteği sağladı. 2-3 ay gibi bir sürede bu küçük işletmeyi kurduk ve çalışır vaziyete getirdik.

Sadece işletmeyi kurmak, ürünün pazarlanması ve ticari bir marka yaratmak için yetmedi. Okulumuz kendi imkanlarıyla da biraz finansman sağladı. Ürünlerden kazandığımız parayla da işletmemizi geliştirmeye çalışıyoruz."

12. sınıf öğrencisi Yağmur Güneş de üretim yapmanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Tek başıma böyle bir tesisi çalıştırıp tereyağı yapabilirim. Burada hem işi öğrendim hem de döner sermayeden para kazanacağım. Tereyağı üretimindeki çok önemli ayrıntıları öğrendik." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de meslek edinen gençler ürettikleri tereyağıyla marka oldu - Son Dakika


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