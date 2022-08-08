Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk babası Albayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Balçova, Fırat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de minibüsün çarptığı kişi öldü - Son Dakika

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