İzmir'de online 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, korona virüs salgını ve salgınla mücadele kapsamında ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlarda yapılamayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. yıl coşkusunu evlere taşımak için etkinliklerinin hepsini İzmirTube ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm sosyal medya hesaplarından eşzamanlı yayınlanacak.



Etkinlik takvimi şu şekilde belirlendi:



22 Nisan Çarşamba



09.30 Çocuklar İçin Masal Saati



10.00 Bando Şehir Turu



12.00 Çocuklar İçin Sihirbaz Gösterisi



14.00 Atatürk ve İnsan Hakları Beyannamesi



15.00 İZDENİZ Gemilerinin Körfez'den Halkı Selamlaması



18.00 İZELMAN Öykü Yarışması Ödül Töreni



21.30 Arabalı Vapurda Haluk Levent Konseri



23 Nisan Perşembe



10.00 Sanatçılardan 100. Yıl Kutlama Mesajları



10.00-13.00 Tunç Soyer Şehir Turu



15.00 İzmir'den Dünyaya Barış, Sevgi ve Özgürlük Konseri



17.00 Zülfü ve Ferhat Livaneli ile 100. Yıl Milli Egemenlik Söyleşisi



18.30 Çocuklarla Pencereler Renkleniyor CO-LORFULLY'20



20.59 Işıkları Aç-Kapa



21.00 Balkonlarda - İZMİR