'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı - Son Dakika

'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda gırgır teknesinin sardalya avı için 50 metre derinliğe bıraktığı ağlardan, denizlerde ender görülen 2 metre 23 santim uzunluğunda dikenli yılan balığı çıktı.

'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'nda gırgır teknesinin sardalya avı için 50 metre derinliğe bıraktığı ağlardan, denizlerde ender görülen 2 metre 23 santim uzunluğunda dikenli yılan balığı çıktı. Kendisini de ısıran dikenli yılan balığı, incelenmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderildi.

Çanakkale Boğazı'nda sardalya avlayan 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesi, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağlarını bıraktı. Güverteye toplanan ağların haznesinden kasalarca sardalya balığı çıktı. Sardalya balıkları arasında görülen ve latince adı 'Ophisurus serpens' olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, gemicileri hem korkuttu hem de şaşırttı. Dikenli yılan balığının, kendini ısırması da ilginç görüntüler oluşturdu.

Teknenin kaptanı Halilcan Çiftçi, "Güzelyalı açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avı yaparken ağın içinden bu balık çıktı. Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz ve şaşırdık. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı" dedi.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, kendilerine teslim edilen dikenli yılan balığını incelemeye aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2 metre 23 santim uzunluğunda ve 2 kilo 750 gram ağırlığındaki bu balık, Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. Daha sonra Akdeniz'in batısında görülen, oradan da Ege Denizi'ne ve son yıllarda da Kuzey Ege Denizi'ne kadar ulaşmış bir balık. Daha önce Kuzey Ege Denizi'nin belirli bölgelerinden bildirimler oldu. Edremit Körfezi'nde ve Saros Körfezi'nde avlanmıştı. Dünyada ender görülen bir tür. Bize ilk kez Güzelyalı köyü açıklarında, yani Çanakkale Boğazı'ndan bir bildirim geldi. Çanakkale'de yaklaşık 50 metre derinlikte avlandı ancak dünyada 300-400 metre derinliklere kadar inebilen bir balık. Zeminde yaşayan, ender görülen bir tür. Koruma altına alınması gerekiyor. Laboratuvarda incelemeler tamamlandıktan sonra, dikenli yılan balığını Piri Reis Özel Deniz Müzesi'nde sergileyeceğiz."


'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı

Aliağa, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili kafa karıştıran iki açıklama Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Karagümrük etkili geldi! Ceza sahasından atılan şutta top az farkla dışarı çıktı Karagümrük etkili geldi! Ceza sahasından atılan şutta top az farkla dışarı çıktı         
18:21
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı         
17:06
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenlerin ağzını açık bıraktı Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenlerin ağzını açık bıraktı         
16:44
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 20:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei