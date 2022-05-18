İzmir'de orman yangınına neden olan sanıkla ilgili gerekçeli karar hazır - Son Dakika
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İzmir'de orman yangınına neden olan sanıkla ilgili gerekçeli karar hazır

18.05.2022 12:08
İzmir'de orman yangınına neden olan sanıkla ilgili gerekçeli karar hazır

İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 yıl önce çıkan ve 430 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü yangına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa verilen 5 yıl hapis cezasında, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranma" gerekçesine yer verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 yıl önce çıkan ve 430 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü yangına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa verilen 5 yıl hapis cezasında, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranma" gerekçesine yer verildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Menderes ilçesinde 2 Ağustos 2020'de çıkan yangının kapalı bir restoran işletmesinin batısından başlayarak yayıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Bölgede yaşayan kişilerin, yangın başlamadan önce bir kişinin otomobille olay yerinden uzaklaştığını gördükleri yönünde beyanları bulunduğunun kaydedildiği gerekçeli kararda, sanık E.Y'nin yangın yayıldıktan sonra olay yerine tekrar geldiğine ilişkin kamera kayıtlarının olduğu belirtildi.

Orman muhafaza memurlarınca yangının hazineye ait parselde yakılan çöplerden ormanlık alana sıçradığı şeklinde tutanak düzenlendiğinin vurgulandığı kararda, sanığın kapalı olan restoranın etrafındaki çöpleri toplayarak temizlik amacıyla yakmaya çalıştığı, alevlerin ormana sıçraması sonrası otomobiliyle kaçtığı ifade edildi.

Yangının başladığı yerden alınan numunelerde petrol türevi herhangi bir yangın başlatıcı veya hızlandırıcı maddeye rastlanmadığına yer verilen kararda, yangının kasten çıkarıldığına ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kaydedildi.

Sanığın "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verdiğinin" sabit olduğu aktarılan kararda, taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçundan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/3 maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Kararda ertesi gün kontrol altına alınabilen ve 16 gün sonra söndürme işlemi tamamlanan yangında 430 hektar alanın zarar gördüğü, ağaçlandırma gideriyle birlikte toplam 20 milyon 79 bin 999 lira zarar olduğunun anlaşıldığı da belirtildi.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatları, kararla ilgili temyiz başvurusunda bulundu.

Olay

Menderes ilçesindeki Çile Mahallesi mevkisinde, 2 Ağustos 2020'de çıkan yangında yaklaşık 430 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı.

Tutuklanan zanlı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA

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