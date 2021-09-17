Otomobilin çarptığı çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Tek çocuklarının cenazesinde güçlükle ayakta duran anne ve babayı yakınları teselli etti.

Cenazeye anne Firdevs ve baba Hakan Erbol ile yakınları katıldı.

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